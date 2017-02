Horizon: Zero Dawn: 5 Gründe, warum es euch fesseln wird - Video-Special

01.02.2017 um 15:21 Uhr Am 1. März erscheint endlich das von Guerrilla Games entwickelte Action-RPG Horizon: Zero Dawn exklusiv auf der PS4. Wir haben den Titel bereits mehrere Stunden gespielt und geben euch hier fünf gute Gründe, warum ihr enorm viel Spielzeit in Horizon versenken werdet.

