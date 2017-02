Horizon: Zero Dawn - Launch-Trailer: Maschinen, Atmosphäre und Gänsehaut

Und obwohl das Team von Guerrilla Games hier Genre-Neuland betritt, ist den Entwicklern ein Volltreffer gelungen. Nicht nur in unserem Test zu Horizon: Zero Dawn kommt das Action-Rollenspiel sehr gut weg. Die internationalen Kritiker loben vor allem die Gestaltung der Spielwelt, die sehr lebendig wirkt, und die gut ausgearbeitete Handlung. Spieler übernehmen in Horizon die Rolle von Aloy, die auf der Erde nach dem Untergang der modernen Zivilisation um ihr Überleben kämpft - und nach Antworten sucht.

Wie beeindruckend Horizon aussieht, könnt ihr euch in einem unserer Video-Specials anschauen. In einem anderen Clip zeigen wir euch die 9 gefährlichsten, aber auch beeindruckendsten, Gegner. Schaut am besten auf unserer Themenseite zu Horizon: Zero Dawn vorbei. Dort findet ihr gesammelt alle aktuellen Informationen, Videos und Trailer.