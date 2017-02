Horizon: Zero Dawn – PS4 gegen PS4 Pro im Grafik-Vergleich

Horizon: Zero Dawn erscheint am 1. März und bringt von Anfang an Unterstützung für die PS4 Pro mit. Sofern der heimische Fernseher mitspielt, erwarten euch also eine Bildausgabe mit 4K (gerendert mit 2160p-Schachbrettmuster-Technik) und ein größerer Farbspielraum dank HDR. Aber tut sich auch sonst was an der Optik des Vorzeige-Exklusivspiels von Guerrilla Games? Unser Vergleichsvideo liefert euch einen Eindruck.

Drastische Veränderungen, die eine PS4 Pro nahezu zum Pflichtkauf machen, gibt es auch bei Horizon: Zero Dawn nicht. Das macht optisch auch auf einer "normalen" Playstation 4 eine hervorragende Figur. Was allerdings auch in unserem Video zu sehen ist: Die Umgebung wirkt an vielen Stellen in der Pro-Fassung etwas lebendiger. Vegetation ist stärker animiert, Effekte wie durch die Steppe wehender Sand sind mit PS4 Pro häufiger zu sehen.