24:32

Horizon Zero Dawn: Entwickler sprechen im Video über das Abenteuer Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D73655%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1225697%26product%5Fid%3D260613%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]73655[/ctecvideo]

Horizon Zero Dawn: Druckmann und Hulst sprechen im Video über das Abenteuer

15.04.2017 um 14:15 Uhr Sony hat ein neues Video über den PlayStation Blog veröffentlicht, das weitere Einblicke hinter die Kulissen von Horizon Zero Dawn gibt. Zu sehen sind die beiden Entwickler Hermen Hulst (Guerilla Games) und Neil Druckmann (Naughty Dog), die sich in einem Interview jedoch nicht nur über den Entwicklungsprozess von Horizon Zero Dawn unterhalten, sondern auch über ihre allgemeine Herangehensweise an das Medium Videospiele.

Mehr zu diesem Video erfahrt ihr auch im Artikel Horizon: Zero Dawn - Der Story-Twist, der die Apokalypse auffrischt (Kolumne).

Mehr zu Horizon: Zero Dawn findet ihr auf unserer Themenseite.