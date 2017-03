Horizon: Zero Dawn - 5 Gründe sich den PS4-Hit nicht entgehen zu lassen

Horizon: Zero Dawn ist endlich da und begeistert Kritiker und Spieler gleichermaßen. Wir haben für euch in diesem Video noch einmal fünf Gründe zusammengefasst, die starke Argumente dafür sich, sich diesen Hit nicht entgehen zu lassen. Die phantastische Spielwelt, die grandios modellierten Maschinen und eine klasse Story liefern Spielspaß für viele Stunden.

Weitere Gründe einen Blick auf das Action-RPG zu werfen lest ihr in unserem ausführlichen Test inklusive Test-Video. Wir haben auch einige hilfreiche Überlebenstipps für euch zusammengestellt. Horizon: Zero Dawn ist seit dem 1. März 2017 exklusiv für PS4 erhältlich. Sammlern konnten sich das Spiel auch als schicke Collector's Edition zulegen, die wir in einem Video für euch ausgepackt haben.