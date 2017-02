Horizon Zero Dawn - Die ersten 30 Minuten im Video - so beginnt Guerilla Games' Meisterstück

Wenige Tage vor dem Launch von Horizon Zero Dawn haben wir bereits einen ersten Blick auf das Open-World-Abenteuer von Entwickler Guerilla Games geworfen. In unserem neuen Video zeigen wir euch nun die ersten 30 Minuten des Spiels vollkommen unkommentiert. In Horizon Zero Dawn schlüpft der Spieler in die Rolle von Protagonistin Aloy, die in einer post-apokalyptischen Welt mit riesigen mechanischen Kreaturen um das Überleben kämpft. Während ihrer Reise sucht Aloy dabei nach den Geheimnissen einer vergessenen Zivilisation und möchte herausfinden, was mit ihr geschehen ist.

Wer am kommenden Mittwoch pünktlich um Mitternacht loslegen möchte, kann ab sofort den Preload für die digitale Version von Horizon Zero Dawn nutzen. Insgesamt 43 GB müssen vor dem Start des Open-World-Abenteuers heruntergeladen werden. Im Test von PC Games kann die neue IP von Guerilla Games mit einer Wertung von 90 Prozent überzeugen. Und auch international fallen die Reviews im Schnitt mit 88 von 100 Punkten sehr positiv aus. Horizon Zero Dawn erscheint am 01. März exklusiv für PlayStation 4.