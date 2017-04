Horizon: Zero Dawn: Darum gaben die Entwickler die Größe der Spielwelt nicht an

Im Vorfeld der Veröffentlichung des Action-Rollenspiels Horizon: Zero Dawn sprach das Entwicklerstudio Guerilla Games nie über die Größe der Spielwelt.

Für viele war dies seltsam, sollte eine riesige Welt doch ein gutes Verkaufsargument sein. Doch das Team wollte die Größe der Map geheim halten. Denn die Größe der Welt spielte nur eine untergeordnete Rolle. Das Entwicklerteam trickste nämlich hier und da. Beispielsweise sind Berge, die eigentlich 3.000 Meter hoch seien im Spiel nur 300 Meter hoch. Doch die Illusion eines riesigen Berges würde weiterhin bestehen. Und genau so verfuhren die Entwickler auch mit anderen Bereichen der Spielwelt. Sie wirkt damit größer als sie eigentlich ist.

Hätte man also im Vorfeld eine bestimmte Größe genannt, dann wären viele Spieler enttäuscht gewesen. Doch im eigentlichen Spiel fällt die im Grunde im Vergleich zu anderen Open-World-Spielen kleinere Welt nicht wirklich negativ auf. Durch die Art, wie die Welt erschaffen wurde, entsteht trotzdem der Eindruck, dass sie riesig ist. Und es scheint dem Spielspaß sogar gut getan zu haben. Denn in der Welt des Playstation-4-exklusiven Action-RPGs Horizon: Zero Dawn gibt es immer etwas zu tun und zu entdecken.

