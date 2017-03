Horizon: Zero Dawn: 2,6 Millionen mal verkauft - Story-Fortführung bestätigt

Das PS4-exklusive Action-Rollenspiel Horizon: Zero Dawn kommt sehr gut an. Wie gut, das verriet jetzt Publisher Sony Interactive Entertainment Deutschland (SIED). Nachdem der Titel am 1. März veröffentlicht wurde, konnten inzwischen schon mehr als 2,6 Millionen Exemplare verkauft werden.

Dies ist für Sony zudem die erfolgreichste Einführung einer neuen Marke auf der Playstation 4 und überdies die erfolgreichste Spieleveröffentlichung von Guerrilla Games seit Bestehen des Studios.

"Wir wussten, dass Horizon Zero Dawn etwas Besonderes werden würde. So nun zu sehen, dass sich die tolle Resonanz von Kritikern und Konsumenten auf ein brandneues Spiel in derartigen Verkaufszahlen wiederspiegelt, ist äußerst erfreulich", so Shawn Layden, Chairman der SIE Worldwide Studios. "Guerrilla hat ein schlichtweg herausragendes Spiel geschaffen und die Reaktionen, die wir von Seiten der Fans erleben -von Stunden um Stunden gestreamten Gameplays bis hin zu endlosem Foto-Sharing - unterstreichen, welche Wirkung es erzielt hat."

"Wir sind hoch erfreut, dass Horizon Zero Dawn von Kritikern und Spielern gleichermaßen positiv angenommen wurde. Die Entwicklung des Spiels war eine Herzensangelegenheit, und insofern ist es äußerst befriedigend zu sehen, dass es bei Spielern die gleiche Leidenschaft und Begeisterung hervorruft, die wir selbst während der Spielentwicklung fühlten", sagte Guerilla-Geschäftsführer Hermen Hulst. "Dies ist erst der Anfang von Aloys Geschichte und unserer Erkundung der Welt von Horizon Zero Dawn. Das Team arbeitet bereits an einer Weiterführung der Geschichte."

Damit steht fest, dass es eine Fortsetzung der Story rund um Heldin Aloy geben wird. Wie diese aber aussieht, ist noch nicht klar. Es könnte sich um einen Story-DLC aber auch um einen vollwertigen Nachfolger handeln. Hierzu werden Guerilla Games und Sony bestimmt bald mehr verraten. Es kommt also definitiv mehr und das nicht nur in Form von Patches. Fans dürfen gespannt sein.

Quelle: Pressemeldung