Horizon: Zero Dawn: So sieht das Tutorial aus

Am 1. März wird das Action-Rollenspiel Horizon: Zero Dawn exklusiv für Playstation 4 erscheinen. Das Spiel sorgte bereits im Vorfeld für offene Münder. Die Preview-Videos sahen hervorragend aus und auch das Setting klingt hoch interessant.

Nun stellte der Youtuber NGIN ein Video online, welches acht Minuten aus dem Tutorial des RPGs zeigt. Im Tutorial werdet ihr mit den Grundzügen und der Steuerung des Spiels vertraut gemacht. Die Untertitel sind auf Thailändisch, dennoch bekommt man einen guten Eindruck davon. Gezeigt wird unter anderem Crafting sowie der Kampf.

Von welcher Version das Video stammt ist nicht klar. Was jedoch auffällt sind aufpoppende Objekte, wenn die Heldin rennt. Auch das Gras macht einen nicht ganz so guten Eindruck wie in bisherigen Videos. Dennoch sieht Horizon: Zero Dawn fantastisch aus und das Video macht jetzt schon Lust auf den Release am 1. März - mit einer USK-Freigabe ab 12 Jahren.

Quelle: VG247