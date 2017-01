Horizon: Zero Dawn: ​20 Minuten spannendes Gameplay aus dem Action-RPG

Horizon: Zero Dawn wird am 1. März exklusiv für Playstation 4 erscheinen. Es sind also nur noch wenige Wochen, bis die Spieler das Action-Rollenspiel selbst spielen dürfen.

Um die Wartezeit bis zum Release ein wenig zu verkürzen, veröffentlichten Sony und das Entwicklerstudio Guerilla Games ein rund 20-minütiges Gameplay-Video aus dem Spiel. In diesem seht ihr, wie Heldin Aloy verschiedene Gegenden der riesigen und offenen Spielwelt erkundet, gegen Feinde kämpft und sich einigen Herausforderungen stellt. Ebenso zu sehen sind einige Waffen und wie sich diese modifizieren lassen. Außerdem zu sehen sind die gewaltigen, roboterartigen Wesen, die eine wichtige Rolle in der Story spielen. Zu allem geben die Entwickler Kommentare ab.

Wie anhand des Videos sehr gut zu sehen ist, macht Horizon: Zero Dawn einen sehr vielversprechenden Eindruck und erinnert stellenweise an The Witcher 3. Einen ersten Eindruck vom Spiel können auch wir euch in unserer Preview zum Action-RPG vermitteln.