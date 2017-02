Horizon: Zero Dawn - Erste Spielerbilder mit starkem Detailgrad

Lange ist es nun nicht mehr hin, dann dürfen wir uns in der Haut der rothaarigen Aloy in die große, offene Spielwelt des PlayStation-exklusiven Horizon: Zero Dawn stürzen. Und dass diese Welt entgegen bereits kürzlich aufgekommener Grafik-Downgrade-Vorwürfe optisch offenbar so einiges auf dem Kasten hat, zeigen nun einige erste Screenshots, die von Twitter-Nutzer SlasherJPC veröffentlicht wurden. Der hat seine Hände nämlich offenbar fast zwei Wochen vor offizieller Veröffentlichung an das Spiel bekommen, und erste Eindrücke mit der Welt geteilt. Und siehe da: Zumindest auf der PlayStation 4 Pro, auf der das Spiel hier lief, ist Horizon: Zero Dawn offenbar so detailliert, dass wir sogar Ameisen eine Baumrinde entlangkraxeln sehen können.



No spoilers: BUT LOOK AT THAT DETAIL! OMG! pic.twitter.com/3Hrk9wlWKK — SlasherJPC (@Justinator5000) 16. Februar 2017

Last one for now non spoiler, but the tree I zoomed in on is to the right, can see the ants there too. pic.twitter.com/DDxBMzZFZN — SlasherJPC (@Justinator5000) 16. Februar 2017

Off screen shot from earlier. pic.twitter.com/PlFvs5nOYR — SlasherJPC (@Justinator5000) 17. Februar 2017

Auch wir von PC Games haben die Testversion bekommen. Diese "Media-Kit-Version" haben wir euch schon gestern im Unboxing-Video vorgestellt.. Entwickler Guerrilla Games stimmte ebenfalls erst kürzlich mit zwei neuen Trailern auf den baldigen Release des Spiels ein. Der erfolgt hierzulande voraussichtlich am 1. März 2017 exklusiv für die Playstation 4. Einen ausführlichen Testbericht zum Spiel inklusive diverser Videos können wir euch in Kürze präsentieren. Für allgemeine Informationen, kommende Neuigkeiten, Bilder, Trailer und mehr zu Horizon: Zero Dawn haltet ihr auch in Zukunft weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Via Gamepur