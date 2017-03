Heute ist es endlich soweit: Mit Horizon: Zero Dawn hat der niederländische Entwickler Guerrilla Games sein neues Open-World-Spiel für Sonys PlayStation 4 veröffentlicht. Wie aus etlichen positiven Wertungen hervorgeht, überzeugt das Spiel nicht zuletzt auch aufgrund seiner beeindruckenden Optik - und die zeigt sich auch im Zeitraffer ganz hervorragend. In unserem Video erlebt ihr einen ganzen, zugegebenermaßen etwas ereignislosen Tag aus dem Leben der Protagonistin Aloy - was in Echtzeit allerdings gut 40 Minuten dauert, kostet hier nur etwas über drei Minuten eurer Zeit. Dafür werdet ihr im Zeitraffer Zeuge verschiedenster Witterungsbedingungen, eindrucksvoller Lichtspiele und mehr.



Horizon: Zero Dawn ist exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich. Für weitere Informationen, zukünftige Neuigkeiten, Bilder, Trailer und mehr haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite zum Spiel im Blick. Dort findet ihr etwa weitere Videos zu den neun gefährlichsten Maschinen, zu Haupt- und Nebenquests, oder zur Entwicklung des Open-World-Hits.