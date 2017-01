Horizon: Zero Dawn in der Vorschau - Konkurrenz für den Hexer?

In letzter Zeit war es um Horizon: Zero Dawn etwas still geworden. Sony präsentierte zwar auf sämtlichen eigenen Events oder Messen eine Demo, diese war jedoch dieselbe, die schon auf der E3 2016 zum ersten Mal spielbar war. Nun, etwa einen Monat vor Release des PS4-exklusiven Action-RPGs, hatten wir die Möglichkeit, die Horizon-Entwickler Guerrilla Games in ihrem Studio in Amsterdam zu besuchen. Das ließen wir uns natürlich nicht entgehen, reisten in die Holzschuh-Metropole, spielten mehrere Stunden den vielleicht größten Sony-Titel des Jahres und fragten den (ehemaligen) Killzone-Machern Löcher in die (wahrscheinlich mit Gouda oder Frikandeln gefüllten) Bäuche.



Tal der Ausgestoßenen

Immer wieder trefft ihr auf Herden von bestimmten Maschinen. Quelle: Sony Zunächst dürfen wir auf dem zweigeteilten Hands-on-Event den Anfang von Horizon: Zero Dawn bis zum Ende der dritten Hauptquest spielen. Das Spiel beginnt dabei jedoch nicht mit der aus den Trailern bekannten Robo-Saurier jagenden Amazone Aloy, sondern mit ihr als kleines Baby. Sie wird von ihrem Ziehvater Rost zu einem heiligen Ort auf einem Berg getragen, wo in einer Zeremonie ihr Name genannt werden soll. Auf dem Weg dorthin erfahren wir jedoch von Rost, dass sie dieses Ritual ohne die Zustimmung des Stammes durchführen, da er und Aloy Ausgestoßene sind und vom Stamm der Nora geächtet werden. Auf dem Berg angekommen, erwartet Rost und seinen Zögling jedoch eine Überraschung: Dort wartet schon eine Erzmutter, eine Art Priesterin in der Welt von Horizon, welche die Nennung von Aloys Namen segnen möchte. Gerade als das Ritual, bei dem Rost Aloy wie den König der Löwen mit ausgetreckten Armen über einer Klippe hält, abgeschlossen ist, tauchen Stammesangehörige und andere Erzmütter auf, welche der Priesterin schwere Vorwürfe machen, mit solchem Abschaum wie Rost und Aloy zu sprechen und sie auch noch zu segnen.

Sechs Jahre später: Die kleine Aloy streift durch das Gras und beobachtet, wie Kinder eines nahe gelegenen Dorfes mit einer Frau zusammen Beeren sammeln. Jedes Kind wird von der Nanny gelobt, wenn es mit einer Handvoll Beeren ankommt. Aloy sammelt also auch ein paar ein und stolziert voller freudiger Erwartung auf die Dame zu. Diese weicht jedoch von dem kleinen Mädchen zurück, ruft panisch die anderen Kinder zusammen und rennt zurück ins Dorf, während sie die Kids anweist, bloß nicht mit der Ausgestoßenen zu reden. Die Szene, wie ein kleines Mädchen einfach so zurückgewesen wird, ist sehr ergreifend und zeigt schon, dass Guerrilla statt auf dreckigen Krieg wie bei ihrer Killzone-Reihe bei Horizon nun vermehrt auf eine emotional ansprechende Erzählung setzt. Doch dazu später mehr. Diese Stelle beschreibt zudem ein weiteres wichtiges wiederkehrendes Motiv des Spiels: Aloys Suche nach ihrem Platz in der Welt.

Die Stämme schützen sich in Holzfestungen. Quelle: Sony Unsere nun todtraurige Protagonistin läuft daraufhin jedenfalls total verstört weg und stürzt in eine unterirdische Höhle. Hier übernehmen wir auch zum ersten Mal selbst die Kontrolle über den kleinen Rotschopf und versuchen einen Ausweg zu finden. Je tiefer wir in die Höhle vordringen desto eindeutiger wird, dass diese nicht einfach ein simples, von der Natur geschaffenes Loch in der Wildnis ist. Überall stehen alte Computer, technische Geräte und sogar einzelne Teile der riesigen Maschinenwesen, welche die Landschaften in Horizon unsicher machen. Auf unserem Weg finden wir zahlreiche Audio-Logs, die deutlich machen, dass hier unten Wissenschaftler an einer neuen besonderen Technik arbeiteten, und dank den Monologen des kleinen Plappermauls Aloy wissen wir nun auch, dass dies anscheinend einer der sagenumwobenen Orte ist, an dem die Maschinen erschaffen wurden.

Schließlich finden wir einen seltsamen Splitter hinter dem Ohr der Leiche eines weiteren Unglücklichen, der in diese Höhle fiel. Als Aloy sich das Teil hinter ihr eigenes Ohr klemmt, kann sie ihren Augen kaum glauben. Der Splitter ist ein kleines Gerät, welches die Umgebung scannt, Spuren offenlegt und Objekte markiert, mit denen man interagieren kann. Als wir kurze Zeit später von Rost gefunden werden, will dieser uns sofort dieses teuflische Gerät abnehmen, doch Aloy wehrt sich. Unser Vormund gibt schließlich nach und verkündet, dass wir nun wohl lernen müssen, wie man jagt und sich verteidigt, wenn wir ohne Begleitung im Talbecken unterwegs sind.

Scannt ihr Maschinen per R3, werden euch deren Schwachstellen angezeigt. Quelle: Sony Das alles ist jedoch erst die Überleitung zum Tutorial. Horizon nimmt sich viel Zeit, bis es uns in seine offene Spielwelt entlässt oder überhaupt mal mehr zutraut, als ein wenig herumzulaufen, doch das ist überhaupt kein Kritikpunkt. Dem Titel gelingt es hervorragend, uns in seine spannende und ungewöhnliche Welt einzuführen und die Charaktere sowie die Bräuche der Menschen kennenzulernen. Horizon legt viel mehr Wert auf seine Geschichte und Figuren, als man es im Vorfeld von einem Studio, das für gradlinige Ego-Shooter bekannt ist, erwartet hätte. Aloy wird selbst als Kind nicht übertrieben niedlich dargestellt. Die rothaarige Göre ist schon mal frech, gibt Rost Widerworte oder ist sogar richtig zickig. Dennoch wird in den Dialogen der beiden deutlich, dass sie eine tiefe Zuneigung zueinander hegen.

Schön auch, dass in dem Tutorial, das uns beibringt, wie wir im hohen Gras an Maschinenwesen vorbeischleichen oder mit unserem Bogen Schwachstellen anvisieren, nicht einfach nur Texteinblendungen anzeigen, was wir zu tun haben. Rost und Aloy kommunizieren die ganze Zeit miteinander, während wir durch die wunderschöne und detaillierte Waldlandschaft streifen. Wer hier aufmerksam zuhört, erfährt selbst in kurzen Nebensätzen überaus interessante Informationen zur Spielwelt. Von der deutschen Vertonung sind wir allerdings nicht so sehr begeistert. Manche Sprecher sind unpassend gewählt. Die kleine Aloy etwa ging uns in dieser Hinsicht ein wenig auf die Nerven. Die ältere Version ist jedoch treffend und professionell eingesprochen.

Mit mehreren solcher Brocken solltet ihr euch nur anlegen, wenn ihr genügend Fallen im Repertoire habt. Quelle: Sony

Am Rande der Gesellschaft

Haben wir ein kurzes Training bei Rost absolviert, sehen wir, wie ein junger Krieger des Nori-Stammes beim Klettern abstürzt und in ein Tal fällt, in dem etliche der aggressiven Wächter-Maschinenwesen herumstreifen. Die Wächter beschützen nämlich die sogenannten Graser, friedliche Herden-Robowesen, die Rohstoffe in Behältern auf ihrem Rücken sammeln. Die Wächter scannen die ganze Zeit mit ihrem großen blauen Auge die Umgebung. Schöpfen sie Verdacht, leuchtet das Guckerchen gelb, identifizieren sie einen Menschen, wird das Auge rot und sie greifen sofort an. Aloy möchte dem abgestürzten Jüngling helfen, da die Maschinenviecher ihn noch nicht erspäht haben. Rost versucht, sie zurückzuhalten, doch das Gör reißt sich los und kauert schließlich im hohen Gras, umringt von gefährlichen Maschinen. Per Druck auf R3 aktivieren wir nun unser Technikgadget. Scannen wir eine Maschine, erfahren wir nicht nur deren Schwachpunkte, die uns in einem Kampf von Nutzen sind, sondern können auch die Spur der Kreatur markieren. So sehen wir die festen Routen der Viecher und können in ihrem Rücken von Versteck zu Versteck huschen und schließlich dem Jüngling auf die Beine helfen sowie ihn zu Rost bringen.

Der junge Mann bedankt sich artig, dass wir sein Leben gerettet haben, doch schon erscheint sein Vater mit anderen Kriegern des Stammes, verjagt uns und hält seinem Sohn eine Predigt, dass es ihm untersagt ist, mit Ausgestoßenen wie Rost und diesem mutterlosen Kind zu sprechen. Schlimmer noch: Aloy wird von Kindern ihres Alters beschimpft und mit Steinen beworfen. Der erste Stein kracht Aloy ins Gesicht und hat eine Platzwunde zur Folge, den zweiten fängt unsere Protagonistin jedoch ab. Nun dürfen wir zum ersten Mal im Spiel eine Entscheidung treffen.

Erspähen euch die Maschinen laufen sie entweder weg oder greifen an. Quelle: Sony Genau wie bei Dialogen dürfen wir uns in einem Ringmenü zwischen verschiedenen Optionen entscheiden. Wir können aggressiv reagieren und unserem Peiniger selbst einen Wurf zwischen die Augen verpassen, besonnen handeln und den Stein einfach fallen lassen, um zu zeigen, dass wir da drüber stehen oder die trickreiche Methode auswählen und dem kleinen Mistkind auf die Hand werfen, in der schon der nächste Stein liegt. Wir entscheiden uns für die letztgenannte Variante und schlagen die fiesen Kröten somit in die Flucht. Game Director Mathijs de Jonge erklärte uns hinterher, dass solche Entscheidungen für gewisse Aktionen und Dialoge öfters auftauchen werden. Diese sollen nie so weit gehen, dass sie die Geschichte stark beeinflussen und den Handlungsverlauf total verändern. Vielmehr soll es nuanciert auf die Story wirken und nur Auswirkungen auf die Beziehungen einiger NPCs zu Aloy haben.

Unserer Heldin ist das momentan ohnehin alles egal, sie schäumt über vor Wut, Frustration und Verzweiflung. Sie hat genug vom Dasein als Ausgestoßene und möchte erfahren, wer ihre Mutter war. Rost erklärt ihr daraufhin, dass sie dies nur von den Erzmüttern lernen könne und um mit ihnen zu sprechen, Stammesmitglied sein müsse. Dafür müsse sie die Reifeprüfung der Krieger bestehen und das benötige jahrelanges Training. Der trotzigen Aloy sind diese jahrelangen Strapazen egal und wir sehen in einer schön zusammengeschnittenen Trainingsmontage, wie Rost sie über mehrere Jahre hinweg auf die Prüfung vorbereitet.



Von Christian Dörre

Redakteur

30.01.2017 um 18:00 Uhr Eigenen Artikel schreiben