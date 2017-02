Wenige Wochen vor dem Release von Horizon: Zero Dawn (01. März 2017, exklusiv für PlayStation 4) hat das Entwicklerteam von Guerilla Games eine mehrteilige Videoreihe veröffentlicht, in der die Macher über die Hintergründe des kommenden Action-Rollenspiels sprechen. Horizon Zero: Dawn wurde im Rahmen der E3 2015 offiziell angekündigt - der erste kreative Pitch für das Projekt fand intern jedoch bereits im Jahr 2010 statt. Hermen Hulst, Mitgründer und Managing Director bei Guerilla Games, nennt Horizon das "ambitionierteste Projekt" in der Geschichte des Studios. Im Speziellen der Genre-Wechsel des eingespielten Teams von First-Person-Shootern zu Action-Rollenspielen stellte alle Beteiligten vor eine große Aufgabe. Wie Guerilla Games den Wechsel gemeistert hat, könnt ihr euch im ersten Teil der Videoreihe ansehen.



In Horizon: Zero Dawn spielt die Geschichte eine zentrale Rolle. Aus diesem Grund hat das Entwicklerteam neue Talente angeheuert, die eine "reichhaltige und weitläufige Geschichte" für die Welt von Horizon erschaffen können. Neben Narrative Director John Gonzalez wurde eine Vielzahl von Quest-Designern eingestellt, die bereits viel Erfahrung im Bereich Open-World-Spiele hatten. Im Video erzählt John Gonzales: "Wir hatten eine üppige, blühende Natur. Wir hatten diese mechanischen Biester, die wie Robo-Dinosaurier wirken, und außerdem Menschen, die in einem primitiven, stammesartigen Zustand leben. Zu diesem Zeitpunkt war noch gar nicht geklärt, wie diese Elemente eigentlich in diese Welt gekommen sind." Weitere Details zum kreativen Prozess erfahrt Ihr im zweiten Video.





Bereits seit dem ersten internen Pitch war die heutige Protagonistin Aloy als Hauptcharakter festgelegt. In den Jahren durchlief sie allerdings viele verschiedene Versionen, bis sie zu dem Charakter wurde, der sie nun im kommenden Action-Rollenspiel sein wird. Im dritten und letzten "Behind the Scenes"-Video gibt es zusätzliche Informationen zur Entstehung von Protagonistin Aloy.



Quelle: PlayStation Blog