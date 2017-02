Horizon Zero Dawn - Video: Die 9 gefährlichsten Maschinen

Am 01. März 2017 erscheint mit Horizon Zero Dawn der langerwartete Open-World-Titel des Entwicklerstudios Guerilla Games exklusiv für die PlayStation 4. Wenige Tage vor dem Release hat unser Redakteur Chris Dörre die Maschinen des Spiels etwas genauer unter die Lupe genommen und präsentiert die neun gefährlichsten Tech-Roboter in einem Video-Special. Zudem erhaltet ihr eine Übersicht über die Schwachpunkte der Maschinen.



Bereits am Anfang dieser Woche wurden die Tests der internationalen Presse zu Horizon Zero Dawn veröffentlicht. Mit einer durchschnittlichen Wertung von 88 Prozent auf Metacritic fallen die Berichte für das Open-World-Abenteuer sehr positiv aus. Und auch in unserem Review zu Horizon: Zero Dawn kann das Action-Rollenspiel mit insgesamt 90 Punkten überzeugen. Spieler übernehmen die Rolle von Protagonistin Aloy, die in einer post-apokalyptischen Welt mit mechanischen Kreaturen um das Überleben kämpft und die Geheimnisse einer vergessenen Zivilisation aufdecken möchte. Weitere Meldungen und Videos zu Horizon Zero Dawn findet Ihr auf unserer Themenseite.