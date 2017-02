Von Sony gibt's heute das offizielle Unboxing-Video zur Collector's Edition von Horizon: Zero Dawn. In den knapp vier Minuten Laufzeit stellen Hermen Hulst und JB von Entwickler Guerilla Games den Inhalt der knapp 150 Euro teuren und vielerorts bereits ausverkauften Sammlerausgabe ausführlich vor. Definitives Highlight dürfte die etwa 23 Zentimeter große Figur von Protagonistin Aloy sein. Daneben liegt der Box natürlich das Action-Rollenspiel selbst im Steelbook-Case bei und außerdem diverse digitale Gegenstände wie Kleidungsstücke und Waffen sowie ein digitales Artbook. .

Horizon: Zero Dawn erscheint am 1. März exklusiv für die PS4. Eine Verschiebung ist nicht zu befürchten. Guerilla hat gerade erst das Erreichen des sogenannten Gold-Status bekannt gegeben. Natürlich bietet Horizon: Zero Dawn direkt zum Launch auch bereits Optimierungen für die PS4 Pro. Neben der ohnehin obligatorischen Standard-Variante und der erwähnten Collector's Edition ist auch eine Limited Edition von Horizon: Zero Dawn erhältlich. Diese kostet knapp 90 Euro und unterscheidet sich von der CE nur in einem, allerdings wesentlichen Punkt: Die Aloy-Statue fehlt. Was euch - nicht nur - in spielerischer Hinsicht von dem Action-Rollenspiel erwartet, erfahrt ihr in unserer umfangreichen Vorschau zu Horizon: Zero Dawn.