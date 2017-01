Horizon: Zero Dawn: USK erteilt eine Freigabe ab 12 Jahren

Das Entwicklerteam von Guerilla Games steht kurz vor dem Abschluss der Entwicklung des kommenden Open-World-Rollenspiels Horizon: Zero Dawn. Das Abenteuer mit Protagonistin Aloy wird in Deutschland am 01. März 2017 exklusiv für PlayStation 4 im Handel erscheinen. Obwohl der Release noch knapp zwei Monate entfernt ist, hat die USK bereits die Freigabe für Horizon: Zero Dawn erteilt. Über den offiziellen deutschen Twitter-Account von PlayStation wurde bekannt gegeben, dass das kommende RPG eine Altersfreigabe ab 12 Jahren erhalten wird.



Früh übt sich, wer ein guter Jäger werden will. Deshalb geht #HorizonZeroDawn auch schon mit USK12 an den Start. Na dann, Waidmannsheil! pic.twitter.com/XA8qU9nGRq — PlayStationDE (@PlayStationDE) 6. Januar 2017

Die Ereignisse in Horizon: Zero Dawn finden in einer post-apokalyptischen Welt statt, die von mächtigen Maschinenwesen - die besonders an Dinosaurier erinnern - bevölkert und beherrscht wird. Der Spieler schlüpft in die Rolle der jungen Jägerin Aloy. Sie gehört zu einem der ersten Stämme, die sich in dieser Welt angesiedelt haben und Jagd auf die großen Maschinen machen. In der Vergangenheit wurden in regelmäßigen Abständen immer wieder neue Gameplay-Videos zum kommenden Abenteuer veröffentlicht. Das Rollenspiel von Guerilla Games wird zudem ohne Multiplayer erscheinen und eine reine Singleplayer-Erfahrung bieten. Weitere Meldungen zu Horizon: Zero Dawn findet Ihr auf unserer Themenseite.

