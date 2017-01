Horizon: Zero Dawn: Neujahr-Trailer zum PS4-Rollenspiel

Fans des am 1. März 2017 erscheinenden Open-World-Rollenspiels Horizon: Zero Dawn haben seit der Ankündigung des Titels nun schon einige Trailer spendiert bekommen. Den Anfang machte ein erstes Gameplay-Video auf der E3, gefolgt von einigen weiteren Trailern. Diese beleuchteten die Spielwelt, die Maschinen, welche diese riesige Open-World durchstreifen, sowie Protagonistin Aloy näher .

Die Entwickler Guerilla Games (Killzone: Shadow Fall) haben nun knapp 2 Monate vor dem Release einen weiteren kurzen Trailer veröffentlicht. Viel verrät dieser nicht; einzig und allein eine Mauer wird gezeigt, welche im Laufe der im Trailer ablaufenden Zeit, von heute bis ins Jahr 3017, nach und nach verfällt. Eine interessante Info erhält der Trailer jedoch: Unter dem altbekannten Horizon: Zero Dawn-Logo, welches sich zum Ende des Trailers ins Bild schiebt, erscheint die Nachricht "Earth is ours no more" - zu Deutsch: "Die Welt gehört uns nicht mehr". Hier seht ihr den Trailer:





Dass mit dieser Nachricht die Vorherrschaft der prähistorisch anmutenden Maschinen gemeint ist, welche die Spielwelt bevölkern, scheint dabei nicht weit hergeholt. In einer Welt voller riesiger Dinosaurier-Robotern hat der Mensch vermutlich wenig zu sagen - eine Erfahrung, die auch Protagonistin Aloy im Laufe des Spiels macht. Die taffe Heldin haben wir in dieser News bereits näher beleuchtet. Die ungewöhnliche Kriegerin wird sich laut den Entwicklern in dieser lebensfeindlichen Welt vor allem mit Geschick und Raffinesse gegen ihre Gegner zur Wehr setzen.

Ab dem 1. März dürfen Spieler die Geschichte Aloys exklusiv auf der PS4 erleben. Zur Freude vieler Grafikfreunde dürfte Horizon: Zero Dawn nach Ansicht der Entwickler eines der grafisch anspruchvollsten Spiele für die PS4 werden, dementsprechend wird das Spiel bereits zum Launch diverse Optimierungen für die PS4 Pro enthalten. Diese sollen die Grafik des Open-World-Rollenspiels noch lebendiger und natürlicher aussehen lassen. Diese Informationen hat der Technische Direktor Michiel van der Leeuw vor einiger Zeit bekannt gegeben.

Darüber hinaus soll es auch auf gewöhnlichen Full-HD-Fernsehern dank Supersampling unter anderem glattere Ränder und ein stabileres Bild zu sehen geben, wenn man das Spiel auf der PS4 Pro erlebt. Besitzer von 4K-Fernsehern dürfen Horizon: Zero Dawn sogar in 2160p-Auflösung genießen. Ob das Spiel hält, was van der Leeuw verspricht, wird sich bald herausstellen, wenn wir das Spiel auf Herz und Nieren testen werden. Weitere News und Infos zur PS4 Pro und zu Horizon: Zero Dawn findet ihr auf den verlinkten Themenseiten.