Horizon: Zero Dawn auch schick in Lego - Thunderjaw nachgebaut

Am Mittwoch veröffentlichte das Entwicklerteam von Guerilla Games mit Horizon: Zero Dawn einen weiteren Exklusiv-Titel für Sonys PlayStation 4. Das Abenteuer wurde von der internationalen Presse sehr gelobt und hat auch in unserem Test eine Wertung von 90 Prozent erhalten. Die Handlung des Spiels dreht sich um Heldin Aloy, die in einer post-apokalyptischen Welt mit mechanischen Kreaturen ums Überleben kämpft. Zu den gefährlichen Robotern gehören dabei auch die "Thunderjaws". Und eines dieser Biester hat nun Brick-Artist Marius Herrmann vollständig mit Lego nachgebaut. Das Ergebnis könnt Ihr euch in der folgenden Bildergalerie im Detail ansehen.





In den vergangenen Jahren erstellte der 20-jährige Künstler aus der Nähe von München bereits Lego-Modelle zu verschiedenen Spielen. Zuletzt beschäftigte sich Marius Herrmann mit einem Nachbau der Titans aus Titanfall 2. Dabei erstellte er unter anderem eine Lego-Version der Titan-Klassen "Legion", "BT-7274", "Ion", "Ronin" und "Northstar". Diese und weitere Kreationen des Brick-Artists findet Ihr auf seinem Flickr-Account sowie seinem Twitter-Profil. Weitere Meldungen und Videos zu Horizon: Zero Dawn findet Ihr auf unserer Themenseite.