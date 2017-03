Horizon: Zero Dawn vs. The Witcher 3 - Die Action-RPGs im Video-Vergleich

Vor dem Release von Horizon: Zero Dawn sorgte Play4-Redakteur Christian Dörre für eine angeregte Diskussion innerhalb unserer Community, als er das Action-Rollenspiel von Guerrilla Games in seiner Vorschau viel mit The Witcher 3 verglich. Das letzte Abenteuer von Hexer Geralt aus dem Hause CD Projekt hat 2015 neue Maßstäbe für Open-World-Rollenspiele gesetzt. Da sich Horizon: Zero Dawn im Bezug auf das Genre im gleichen Bereich einordnet wie The Witcher 3, muss sich das Spiel natürlich auch dem Vergleich mit Genre-Primus stellen.

Wie unser Tester Chris in seiner Bewertung feststellt, ist Horizon: Zero Dawn in jeder Hinsicht ein herausragendes Spiel und ein verdienter PS4-Hit geworden. Doch wie schlägt es sich nun im direkten Vergleich mit dem Meisterwerk von CD Projekt. Dieser Frage sind wir in einem ausführlichen Video auf den Grund gegangen. Wir stellen beide Action-RPG-Schwergewichte in verschiedenen Bereichen gegenüber und erklären, wo die Gemeinsamkeiten sind und in welchen Punkten sich die Titel unterscheiden. Das Video seht ihr am Ende dieser Meldung.

Die polnischen Entwickler von CD Projekt freuen sich übrigens über das neue Action-RPG aus Holland, vermutlich auch, weil einige ehemalige Witcher-Entwickler inzwischen bei Guerrilla Games untergekommen sind. Über ihre sozialen Kanäle haben die Macher von The Witcher 3 dem Team von Horizion: Zero Dawn jedenfalls herzlich zum Release gratuliert und ein virtuelles High-Five zwischen Geralt und Aloy veröffentlicht. Horizon: Zero Dawn ist seit dem 1. März 2017 exklusiv für die PS4 erhältlich.