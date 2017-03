Horizon Zero Dawn: Soundtrack ab sofort auf Spotify verfügbar

Entwicklerstudio Guerilla Games veröffentlichte in der vergangenen Woche mit Horizon Zero Dawn den nächsten Exklusiv-Titel für Sonys PlayStation 4. Wie nun über den PlayStation Blog bekannt gegeben wurde, können sich Fans ab sofort den vollständigen Soundtrack des Action-Adventures über Spotfiy anhören. Insgesamt 80 Songs mit einer Gesamtzeit von über vier Stunden stehen dabei zur Verfügung. Die Musik wurde erneut von Joris de Man komponiert, der bereits im Rahmen der Killzone-Reihe für Guerilla Games tätig war. Unterstützt wurde der Komponist zudem vom Team The Flight.



Im Rahmen der Veröffentlichung wurde zudem ein Interview mit dem Komponisten-Team von Horizon Zero Dawn geführt. Neben Joris de Man und The Flight (Alexis Smith & Joe Hensen), gehörten auch Niels van der Leest, Lucas von Tol (Guerilla Music Supervisor) und Sängerin Julie Elven zu den verantwortlichen Künstlern. Das ausführliche Interview könnt ihr im PlayStation Blog nachlesen. In der Geschichte von Horizon Zero Dawn geht es um Protagonistin Aloy, die in einer post-apokalyptischen Welt gegen mechanische Kreaturen um das Überleben kämpft. Dabei ist sie auf der Suche nach den Geheimnissen einer verschollenen Zivilisation. Weitere Meldungen und Videos zu Horizon Zero Dawn findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: PlayStation Blog