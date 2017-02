Sony und Guerrilla Games wären sicherlich froh, wenn Horizon: Zero Dawn keine Eintagsfliege bleibt. Gibt es da hinter verschlossenen Türen vielleicht bereits Pläne für eine neue Spielereihe? Den Kollegen vom britischen Branchenmagazin MCV UK vertraute Sonys Product Manager Jon Edwards nun kurz vor dem Release jedenfalls an, dass Protagonistin Aloy zu einem "Flagschiff-Charakter" wie Nathan Drake (Uncharted) oder Sackboy (Little Big Planet) ausgebaut werden soll. Aloy werde eine "Playstation-Ikone der Zukunft", so Edwards.

Eine konkrete Ankündigung von Horizon: Zero Dawn 2 oder weiteren Nachfolgern stellt das zwar noch nicht dar. Edwards' Worte im weiteren Verlauf des Gesprächs mit MCV UK lassen aber hoffen, dass Fortsetzungen, möglicherweise auch Spin-offs, nur eine Frage der Zeit sein könnten: "Bislang wurde nichts angekündigt, aber ich denke, dass großes Potential in diesem aufregenden neuen Franchise für uns schlummert - wir müssen abwarten". Am 1. März erscheint aber zuerst einmal der Serienerstling. In unserem Special zu Horizon: Zero Dawn erfahrt ihr alles, was ihr zum Launch wissen müsst.

Quelle: MCV UK