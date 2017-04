Horizon: Zero Dawn - Nachfolger braucht ähnlich tiefe Story und mehr Maschinen

Nach dem Release des überaus erfolgreichen und PS4-exklusiven Action-RPGs Horizon: Zero Dawn wurden einige Mitarbeiter vom niederländischen Entwickler Guerilla Games zum Interview gebeten. Dabei ging es um einen potenziellen Nachfolger des Titels, der sich in den ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung stolze 2,6 Millionen Mal verkaufen konnte. Durch diesen Erfolg motiviert, bestätigten die Entwickler bereits offiziell ein Sequel. Was dieses mitbringen muss, definierten die Entwickler wie folgt.

Den Spielern Respekt zollen

Narrative Director John Gonzales findet es sehr wichtig, den Spielern, die viel Zeit in Horizon: Zero Dawn gesteckt haben, mit dem Nachfolger gebührende Ehre zu erweisen. "Das Letzte, was wir wollen, ist es, die Leute zu enttäuschen, die dem Spiel so eine hingebungsvolle Unterstützung gegeben haben", lässt sich Gonzales zitieren. "Wir waren absolut überwältigt von dem Feedback zur Story und der emotionalen Verbindung zu Aloy. Sollte ein Sequel entstehen, ist unsere höchste Priorität, diese Verbindung zu respektieren und unser Bestes zu geben, eine Geschichte zu erschaffen, die genauso tiefgehend wird[, wie es beim ersten Teil der Fall ist]."

Mehr Maschinen

Art Director Jan-Bart van Beek hat andere Vorstellungen und bezieht sich auf einen anderen Aspekt des Spiels: "Mehr Maschinen. Es macht viel Spaß, diese zu entwerfen, erschaffen, animieren und mit ihnen zu spielen. Ich wünschte, wir hätten Hunderte davon ins Leben gerufen. Aber die Realität ist hart und erlaubt es uns nicht, Hunderte Maschinen hervorzubringen."

Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Horizon: Zero Dawn findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.

Quelle: wccftech.com