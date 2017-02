Horizon: Zero Dawn kann komplett ohne HUD gespielt werden

Horizon: Zero Dawn wird dem Spieler nicht nur in der offenen Spielwelt größtmögliche Freiheiten gewähren. Auch bei der Anpassung des Spielerlebnisses an die eigenen Vorlieben bietet das Action-Rollenspiel zahlreiche Optionen. Vor allem das HUD ist sehr modular aufgebaut und kann umfangreich angepasst werden. Wie die Entwickler von Guerrilla Games kürzlich während eines Live-Streams vorgeführt haben, könnt ihr Aloy auch völlig ohne zusätzliche Anzeigen auf dem Bildschirm durch ihre Abenteuer steuern, wenn ihr das wollt.

Kompass, Erfahrungsleiste, Waffen- und Munitionsanzeige, Quest-Tracker, Lebensanzeige von Gegnern und viele weitere Elemente lassen sich unabhängig voneinander ein- und ausschalten. Ihr könnt dabei entscheiden, ob die Elemente immer zu sehen sind, gar nicht zu sehen sind oder dynamisch angezeigt werden, also nur, wenn sie gebraucht werden. Auf Die HUD-Optionen von Horizon: Zero Dawn. Quelle: Sony diese Weise könnt ihr es euch nicht nur schwerer oder leichter machen in der post-apokalyptischen Welt zu überleben, ihr könnt so auch den Bildschirm für schöne Screenshots bereinigen. Für richtig künstlerische Aufnahmen steht euch außerdem der Foto-Modus zur Verfügung.

Mit dem Tool könnt ihr den Field of View und die Kamera während eines Standbildes nach euren Vorstellungen anpassen. Darüber hinaus bietet der Foto-Modus Einstellungen für die Blende, Helligkeit und die aktuelle Tageszeit. Außerdem könnt ihr bei Bedarf auch Protagonistin Aloy aus der aktuellen Szene entfernen, wenn ihr zum Beispiel nur eine schöne Landschaft aufnehmen wollt. Ein angedachte "Bob Ross"-Modus wurde leider aufgrund von Copyright-Bedenken fallen gelassen. Horizon: Zero Dawn erscheint am 1. März 2017 exklusiv für die PS4.