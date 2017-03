Horizon: Zero Dawn - Sehenswerter Live-Action-Trailer zum Japan-Launch

Horizon: Zero Dawn erscheint am heutigen Donnerstag auch in Japan. Zum Launch gibt es deshalb einen neuen Promo-Trailer zum PS4-exklusiven Action-Rollenspiel von Sony-Tochter Guerrilla Games. Der Clip besteht zum Großteil aus durchaus sehenswerten Live-Action-Sequenzen mit echten Schauspielern. Spannend ist die Frage, wie Horizon: Zero Dawn beim japanischen Publikum ankommt. Gemeinhin sind Titel aus westlicher Produktion, gerade aus dem RPG-Gerne, bei den dortigen Gamern nicht sonderlich beliebt.

An mangelnder Qualität dürfte ein eventuelles Scheitern an den japanischen Ladenkassen jedenfalls kaum liegen. Der aktuelle Metascore liegt bei sehr guten 88 Punkten. Unseren Test zu Horizon: Zero Dawn könnt ihr hier nachlesen. Für Begeisterung sorgte nicht nur die tolle, mit Guerrillas proprietärer Decima Engine realisierte Endzeit-Optik, sondern insbesondere die überzeugende Story. Alle sonstigen News, Infos und natürlich jede Menge weiteres Bildmaterial findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Horizon: Zero Dawn.