Horizon: Zero Dawn - Interessante Spielerstatistiken zum Start

Seit Anfang des Monats ist das lange erwartete PS4-Highlight Horizon: Zero Dawn im Handel erhältlich. Auf Twitter hat der bei Guerrilla Games für die Entwicklung zuständige Game Director Mathis de Jonge nun ein paar interessante Zahlen zu den ersten Tagen bekannt gegeben. Demnach erlegten die Spieler mit Protagonisten Aloy bereits 152 Millionen Watcher, 1,4 Millionen Thunderjaws und mehr als 20 Millionen Truthähne in Horizon: Zero Dawn.

Um ein Haar hätten die Besitzer von Horizon: Zero Dawn übrigens auch mit traditionellen Feuerwaffen Jagd auf die Maschinenwesen machen dürfen, anstatt (in erster Linie) mit Pfeil und Bogen. Wie de Jonge nämlich ebenfalls auf Twitter mitteilte, waren solche zu Beginn der Entwicklung sogar implementiert. Allerdings habe man sich bei Guerrilla schon sehr "bald" wieder gegen die angedachte Verwendung von Gewehren und Pistolen entschieden, die einfach nicht zum Spiel gepasst hätten. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Horizon: Zero Dawn.

Quelle: Twitter