Horizon Zero Dawn: ​Haupt- und Nebenquests im Let's Play-Video

Besitzer einer PlayStation 4 oder PlayStation 4 Pro dürfen sich am kommenden Mittwoch auf den nächsten großen Exklusiv-Titel für Sonys Heimkonsole freuen. Dann erscheint nämlich das Open-World-Abenteuer Horizon Zero Dawn vom Entwicklerteam Guerilla Games offiziell in Europa. Wenige Tage vor dem Start haben sich unsere Redakteure Christian Dörre und Matthias Damme die Haupt- und Nebenquests des Action-Rollenspiels in zwei Let's Play-Videos angesehen. Das erste Video zeigt das Spiel ab dem Moment, an dem der Spieler sich zum ersten Mal frei in der Open-World bewegen kann. Kleinere Spoiler lassen sich dabei natürlich nicht vermeiden.In Horizon Zero Dawn geht es um Protagonistin Aloy, die in einer riesigen post-apokalyptischen Welt mit gefährlichen mechanischen Kreaturen um das Überleben kämpft. Dabei ist sie auf der Suche nach einer vergessenen Zivilisation und deren Geheimnisse. Im zweiten Let's Play-Video nehmen unsere Redakteure eine Nebenquest aus dem ersten Drittel des Spiels etwas genauer unter die Lupe. Das entsprechende Material findet Ihr unterhalb dieser Meldung. Weitere Meldungen zu Horizon Zero Dawn findet Ihr auf unserer Themenseite.

Von Dominik Zwingmann

