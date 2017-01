Horizon: Zero Dawn steht im Verdacht Opfer eines sogenannten Grafik-Downgrades zu sein. YouTuber "Cycu1" verglich Spielszenen von der E3 2016 mit jenen, die Guerilla Games und Sony im Rahmen der Taipei Game Show zeigten. Das Bildmaterial von der Taipei Game Show wurde von einem Live-Stream mit geringer Kompression entnommen, was sich in der allgemeinen Bildqualität niederschlägt und damit auch den Vergleich eigentlich wieder hinfällig macht.

Ungeachtet dessen ist "Cycu1" aber der Überzeugung, dass zwischen beiden Präsentationen von Horizon: Zero Dawn grafische Unterschiede - insbesondere im Hinblick auf Beleuchtung und Vegetation - auszumachen sind. Abgesehen davon hält der YouTuber das PS4-exklusive Action-Rollenspiel dennoch für "absolut beeindruckend" - er habe wenig Zweifel daran, dass es eines der technisch besten Spiele dieser Konsolengeneration wird.



Einige seiner Zuschauer sind offenbar weniger euphorisch und konfrontierten Guerilla Games mit dem Downgrade-Vorwurf. Das verantwortliche Entwicklerstudio kommentierte prompt und wies die Anschuldigungen über den hauseigenen Twitter-Kanal zurück. Demnach bestünde der Unterschied zwischen beiden Videos nur in der Sprachausgabe. Das Bildmaterial in den Präsentationen würde jedoch von einer identischen Spielversion stammen.

Grafik-Downgrade oder nicht: Anhand des unten eingebetteten Video-Vergleichs könnt ihr euch ein eigenes Bild machen. Passagen, in denen die grafischen Unterschiede besonders sichtbar sind, finden sich laut Kritikern etwa in der Minute 1:29 und 2:53. In der Vergangenheit standen schon mehrere Enwicklerstudios mit dem Vorwurf konfrontiert, Spiele mit irreführenden Trailern beworben zu haben, die nicht die finale Grafikqualität repräsentieren würden. Watch Dogs und The Division zählen zu den jüngeren Beispielen - bei Ubisoft-Titel zogen hitzige Diskussionen nach sich.