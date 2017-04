Twitter-Nutzer SunshiLegend scheint mit seinen Gif-Animationen zu Horizon: Zero Dawn nicht nur die Community begeistert zu haben. Auch die Macher bei Guerrilla Games zeigen sich von den Werken des Horizon-Spielers beeindruckt. Als Dankeschön für die spektakulären Gif-Animationen überraschen die Entwickler SunshiLegend mit einer Einladung zu einem exklusiven Studiobesuch in Amsterdam. "Wohlverdientes Lob an SunshiLegend. Es wird Zeit für einen Studiobesuch bei Guerrilla Games", schreiben die Macher von Horizon: Zero Dawn auf Twitter. Eine großartige Überraschung, findet SunshiLegend: "Es schaut so aus, als würde ich nach Amsterdam zu Guerrilla Games reisen. Vielen Dank, ihr seid so unglaublich freundlich", twittert er.

Mit welchen Gif-Animationen SunshiLegend die Aufmerksamkeit der Community und von Guerrilla Games erregte, seht ihr nachfolgend. Wir haben eine Auswahl seiner Werke zu Horizon: Zero Dawn eingebunden. Das Action-Rollenspiel ist seit dem 1. März 2017 exklusiv für PlayStation 4 im Handel erhältlich. Dass sich der Ausflug in das Abenteuer um Protagonistin Aloy lohnt, lest ihr in unserem umfangreichen Test zu Horizon: Zero Dawn. Redakteur Christian Dörre kommt zum Fazit: "Der Titel von Guerrilla Games ist absolut rund, bietet wunderschöne Landschaften, ein interessantes Setting, fette, abwechslungsreiche Kämpfe, spielt sich super und erzählt eine verdammt gute und intelligente Geschichte." Auf unserer Themenseite zu Horizon: Zero Dawn erfahrt ihr aktuelle Neuigkeiten zum Action-Rollenspiel.

Well deserved praise for @SunhiLegend. It's time for a @guerrilla studio visit!! https://t.co/qA45UmbolJ — Horizon Zero Hermen (@hermenhulst) April 5, 2017

Well, looks like I'm heading to Amsterdam thanks the amazing people over @Guerrilla Games 😀 Thank you, you're all so very, very kind. ❤️👍 — SunhiLegend (@SunhiLegend) April 5, 2017