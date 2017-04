Horizon: Zero Dawn - Doku zeigt die Entstehung des Action-RPGs

Der YouTube-Doku-Kanal VPRO Documentary hat eine ausführliche Dokumentation über das Making-of von Horizon: Zero Dawn veröffentlicht. Dabei wird die komplette Entstehungsgeschichte des Titels durchleuchtet. In diesem Kontext gibt es darin ebenso viele Details zur allgemeinen Spieleindustrie zu sehen. Auch exklusive Einblicke in das Studio von Guerilla Games sowie die Arbeiten im Hintergrund werden gezeigt. So seht ihr beispielsweise, wie die Motion-Capturing-Aufnahmen getätigt wurden, um den Charakteren im Spiel natürliche Bewegungen einhauchen zu können.

Wer sich für Guerilla Games' Action-RPG-Hit Horizon: Zero Dawn interessiert und nicht genug davon bekommt, kann sich die rund 50-minütige Doku nachfolgend anschauen. Sie steht komplett auf Englisch zur Verfügung und wurde neuerdings um englische Untertitel bei den niederländisch gesprochenen Teilen ergänzt. Klickt dazu im YouTube-Player einfach auf die Untertitelfunktion und aktiviert diese. Das gesprochene Englisch ist auf einem durchschnittlichen Niveau und kann relativ gut verstanden werden. Auf Deutsch gibt es die Doku bisher nicht.

Der PS4-exklusive Hit ist hierzulande am 1. März 2017 erschienen. Warum Horizon: Zero Dawn auf jeden Fall wert ist, gespielt zu werden, verrät euch unser ausführlicher Test des Meisterwerks. Wegen der überaus erfolgreichen Verkaufszahlen von 2,6 Millionen Kopien (Stand: 16. März 2017) ist eine Story-Fortführung auch schon offiziell bestätigt. Was dieser braucht, verrieten die Entwickler bereits in einem Interview. Weitere interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Horizon: Zero Dawn findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.