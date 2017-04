Horizon: Zero Dawn weiterhin top - Yooka-Laylee neu in den deutschen Charts

Yooka-Laylee steigt in die deutschen Spiele-Charts ein, wie die GfK Entertainment in einer aktuellen Mitteilung bestätigt. Das von Playtonic entwickelte Jump and Run debütiert in der Release-Woche auf Platz 2 - sowohl in den PS4- als auch Xbox-One-Hitlisten. Für die ersten Ränge reichte es nicht, die gingen diesmal an Horizon: Zero Dawn auf PlayStation 4 und Mass Effect: Andromeda auf Xbox One. Die weiteren Gewinner in der Übersicht: Auf PC siegt der Personensimulator Die Sims 4 vor dem Landwirtschafts-Simulator 17, auf Nintendo Wii Just Dance 2017 vor Mario Kart Wii Selects und auf PS3 sowie Xbox 360 jeweils Call Of Duty: Black Ops 2 vor Minecraft.

Dass Jump and Run-Fans einen Blick auf Yooka-Laylee werfen sollten, zeigt unser Test zum Hüpfspaß. Redakteur Lukas Schmid kommt zum Fazit: "Mit den bis heute heiß geliebten Spielen aus dem Hause Rare, speziell den beiden Banjo-Teilen, verbinde ich einige meiner schönster Videospiele-Erinnerungen. Und Yooka-Laylee gelingt es ungemein kompetent, an das was diese Abenteuer ausgemacht hat anzuschließen. Also diese ganz eigene Atmosphäre, das spaßige Gameplay, natürlich den wirklich genialen Soundtrack und diese unbeschwerte, sich selbst nicht zu ernst nehmende Art. Allerdings, so verzaubert wie die Spiele früher hat mich der Titel dennoch nicht; liegt bestimmt auch am Alter, aber auch an manchen seltsamen Designentscheidungen. Trotzdem ein schönes Ding!" Ein Let's Play zu Yooka-Laylee gibt's im nachfolgenden Stream.