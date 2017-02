Am 1. März erscheint Horizon: Zero Dawn für die PS4. Wie heutzutage insbesondere bei Großproduktionen üblich, wird parallel zum Release auch bereits das erste Update zum Download verfügbar sein. Erfreulicherweise fällt der Day-1-Patch für Horizon: Zero Dawn mit lediglich knapp 250 Megabyte vergleichsweise klein aus. Enthalten sind offenbar nur Optimierungen für die PS4 Pro. So wird es auch bei Horizon: Zero Dawn einen Performance-Modus geben. In diesem läuft das Action-Adventure "lediglich" mit 1080p-Auflösung, dafür aber mit einer höheren Bildrate. Außerdem wird in den Grafikoptionen einen weiterer Menüpunkt für HDR-Support hinzugefügt.

Wie erwähnt, wird Horizon: Zero Dawn zwar erst kommende Woche in den Regalen stehen. Dass die Killzone-Macher von Guerilla Games aber einen Toptitel abgeliefert haben, steht heute schon fest. Warum uns das Action-Rollenspiel beinahe vollends überzeugen konnte, erfahrt ihr in unserem Test zu Horizon: Zero Dawn. Falls ihr nun über eine Vorbestellung nachdenken solltet, habt ihr die Wahl zwischen Standard, Limited und Collector's Edtion. Letztgenannte Sammlerausgabe enthält als Highlight eine circa 23 Zentimeter große Figur von Protagonistin Aloy, kostet dafür aber auch 150 Euro. Viele weitere News und Infos zum bislang wohl wichtigsten PS4-Exklusivtitel des noch jungen Jahres 2017 findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Horizon: Zero Dawn.