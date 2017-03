Homefront: The Revolution - Letzter DLC, PS4-Pro-Patch & Demo veröffentlicht

Mit Beyond the Walls erscheint heute der letzte Singleplayer-DLC für Homefront The Revolution. Schauplatz ist das ländlich geprägte Landesinnere des Bundesstaates Pennsylvania. Im eigentlich aussichtslos erscheinenden Kampf gegen die KVA-Besatzungstruppen erhalten die Widerständler Unterstützung durch einen plötzlich aufgetauchten Vertreter der NATO. Dieser will über wichtige, möglicherweise sogar kriegsentscheidende Informationen verfügen. Beyond the Walls ist im Season-Pass enthalten, aber auch separat für 12,99 Euro erhältlich.





Parallel mit Beyond the Walls haben Deep Silver und Dambuster Studios den Pro-Patch für die PS4-Version von Homefront: The Revolution veröffentlicht. Auf der leistungsstärkeren Variante von Sonys Heimkonsole werden nun (native) 1440p-Auflösung und HDR-Support geboten. Aber auch für Xbox-One-Besitzer gibt es gute Neuigkeiten. Sie haben nun vorübergehend exklusiven Zugriff auf den, auf maximal vier Stunden Spielzeit beschränkte Trial-Modus, also eine kostenlose Demoversion des Ego-Shooters. Ab 14. März wird dieser auch auf PS4 verfügbar sein. Für den PC ist offenbar nichts dergleichen geplant. Alle weiteren News, Infos und natürlich den Test findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Homefront: The Revolution.