HoloLens: Portal in Augmented Reality mit Microsofts High-Tech-Brille

Im Januar 2015 präsentierte das Unternehmen Microsoft erstmals die Augmented-Reality-Brille HoloLens, durch die verschiedene interaktive 3D-Projektionen in der Umgebung angezeigt werden können. Die Brille verfügt über zwei transparente Bildschirme, die die unterschiedlichen Objekte anzeigen können. Der Hobby-Entwickler "KennyWdev" hat in den vergangenen Wochen an einer speziellen Applikation gearbeitet, mit der man - wie in der Vorlage von Entwickler Valve - Portale im eigenen Zuhause platzieren kann. Dabei steht auch der Companion Cube zur Verfügung, der sich sogar physikalisch korrekt verhält und Treppen und andere Gegenstände erkennt. In einem kurzen YouTube-Video präsentiert der Hobby-Entwickler seine Kreation.



Seit Ende des vergangenen Jahres kann Microsoft HoloLens auch in Deutschland erworben werden. Der Preis in Höhe von 5.490 Euro macht die AR-Brille allerdings noch nicht zu einem Alltags-Produkt. Registrierte Entwickler zahlen aktuell rund 3.300 Euro, um eine Version der HoloLens zu erhalten. Ein Download der Portal-Applikation wurde bislang noch nicht von "KennyWdev" zur Verfügung gestellt. Weitere Meldungen zu Microsoft HoloLens findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Reddit