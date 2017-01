Freunde des Auftragskillers Agent 47 dürfen sich auf einen neuen Einsatz gefasst machen: Pünktlich zur Veröffentlichung der Disc-Version der gesamten ersten Staffel von Hitman hat Square Enix die Bonus-Mission "Erdrutsch" angekündigt, die im Rahmen des bereits angekündigten Gratis-Updates am morgigen 31. Januar 2017 erscheinen soll. Ein kurzer Trailer gibt uns einen Eindruck vom sonnigen Sapienza in Italien, in dessen Hafen ein Konzert stattfinden soll - eine Veranstaltung, die von dem wohlhabenden Geschäftsmann und rechtsgerichteten Politiker Marco Abiatti organisiert wurde. Unser Ziel ist es nun, zu verhindern, dass eben dieser Politiker zum Bürgermeister wird.



Damit aber noch nicht genug: Wie Square Enix ebenfalls bekannt gegeben hat, ist ab sofort ein neues "Elusive Target" im Spiel verfügbar. In der Mission mit dem Titel "Der Erpresser" geht es für Agent 47 erneut nach Paris, wo es das aufstrebende Model Walter Williams zu finden gilt. Williams ist nämlich in Besitz eines Memory Sticks, auf dem sich erpresserische Informationen befinden. Wie immer gilt: Ihr habt nur eine Chance, die Zielperson auszuschalten, und ihr habt nur begrenzte Zeit, die Mission zu erledigen - in diesem Fall 240 Stunden. Die Zielperson wird dabei nicht auf der Minimap oder im Instinktmodus angezeigt. Für weitere Informationen und Neuigkeiten zu Hitman haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Pressemitteilung