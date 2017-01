Hitman: Kostenloses Update mit neuem Schwierigkeitsgrad angekündigt

In der kommenden Woche erscheint die Retail-Version von Hitman: Die komplette Erste Season mit allen im vergangenen Jahr erschienenen Episoden und Spielelementen des Action-Adventures. Zeitgleich werden die Entwickler auch ein kostenloses Update zur Verfügung stellen, mit dem das Spiel um den neuen Professional-Modus erweitert wird. Das gab Publisher Square Enix nun bekannt. Der neue Spielmodus soll euch vor allem durch erhöhte Schwierigkeit vor neue Herausforderungen stellen.

Neue Spielelemente, separate Meisterschaftsstufen mit einzigartigen Belohnungen, optimierte Spielmechaniken und bessere KI soll das Spiel zusätzlich verbessern. Auf der neuen Schwierigkeitsstufe müsst ihr nun auf strenge Regeln achten. So werdet ihr entdeckt, wenn ihr verdächtige Objekte tragt. Außerdem solltet ihr euch gut überlegen, wie ihr die Träger einer dringend benötigten Verkleidung ausschaltet. Dies hat nun nämlich Auswirkungen auf die Qualität der Verkleidung.

Um Zugriff auf den Professional-Modus zu erhalteten, muss zunächst in jedem Level die Meisterschaftsstufe 20 erreicht werden. Danach können alle Story-Mission, abgesehen vom Prolog, in diesem neuen Modus gespielt werden. Über spezielle Ranglisten könnt ihr euch mit anderen Spielern vergleichen. Hitman: Die komplette erste Season sowie das kostenlose Update erscheinen am 31. Januar 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Square Enix