Heroes of the Storm: Video-Rückblick auf 2016 zeigt zig Änderungen und Neuerungen

06.01.2017 um 17:15 Uhr Heroes of the Storm im Video-Rückblick 2016 - es hat sich einiges getan, wie Blizzards neues Video beweist. Es gibt 16 neue Helden, 24 überarbeitete Helden, 49 neue Skins, 3 legendäre Skins, 26 Reittiere, 2 neue Schlachtfelder, überarbeitete Geistermienen, eine neues Rangsystem, gewertete Saisons, persönliche Statistiken und einen ganzen Haufen mehr - schaut's euch selbst an!

