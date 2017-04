04:43

Heroes of the Storm: Cassia, die Amazone aus Diablo im Spotlight

09.04.2017 um 09:15 Uhr Cassia, die Amazone aus dem Diablo-Franchise ist die nächste Heldin, die den Newxus des MOBAs Heroes of the Storm unsicher machen wird. Schaut euch ihr Spotlight und damit ihre Fähigkeiten im Video an!

