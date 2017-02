Heroes of the Storm: Lúcios Helden-Spotlight im Video

11.02.2017 um 10:15 Uhr Der Overwatch-Held Lúcio macht in Bälde auch den Nexus von Heroes of the Storm unsicher. Was der agile Supporter aus Overwatch im MOBA von Blizzard kann, erfahrt ihr aus dem Spotlight-Video zu Lúcio.

