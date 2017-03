Es stehen einige Veränderungen für Blizzards Heroes of the Storm an. Mit dem kommenden Update 2.0 werden unter anderem das Level-System überarbeitet, Loot-Boxen hinzugefügt, eine neue Ingame-Währung eingeführt sowie die neue Assassinen-Heldin Cassia integriert. Alle wichtigen Details zum Patch wurden in dieser Woche auf dem Spring Summit-Event von Entwickler Blizzard offiziell bekannt gegeben.

Nach dem Update 2.0 wird Heroes of the Storm keine Level-Grenze mehr besitzen. Bislang konnten Spieler maximal einen Rang von 40 erreichen - für individuelle Helden war mit Stufe 20 Schluss. Beide Fortschrittssysteme werden nun zusammengefasst, wodurch die Gesamtsumme aller eurer Helden-Level ab sofort eure tatsächliche Spieler-Stufe angibt. Die bisher gesammelte Erfahrung wird in das neue System übertragen - auch die, die ihr über die entsprechende Level-Grenze hinaus erhalten habt. Außerdem senkt Blizzard die benötigte XP für einen Rang-Aufstieg.

Diese Änderung hängt mit einer neuen Belohnung zusammen. Für jeden Aufstieg erhalten Spieler ab sofort - ähnlich wie bei Blizzards Shooter Overwatch - eine klassische Loot-Box, die nahezu alle Gegenstände (Helden, Porträts, Voice-Lines und Announcer-Packs) aus dem MOBA-Titel beinhalten kann. Für das Erreichen spezieller Meilensteine gibt es besondere Kisten, die mindestens ein seltenes Item enthalten. Neue Items wie Banner, Emojis und Sprays sind ebenfalls Teil von Heroes of the Storm 2.0.

Der In-Game-Shop wird in "Kollektion" umbenannt und wird eine Crafting-Mechanik enthalten, die zusammen mit den neuen "Shards" genutzt werden kann. Damit können Spieler weitere Skins und Gegenstände nach Wunsch herstellen. Neben den Veränderungen wird auch die neue Assassinen-Heldin Cassia zum bestehenden Roster hinzugefügt. Die offene Beta-Phase für Update 2.0 ist bereits gestartet. Interessierte Spieler können sich den Clienten über die Blizzard App herunterladen und die neuen Funktionen anschließend testen. Weitere Meldungen und Videos zu Heroes of the Storm findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: GameSpot