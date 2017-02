Heroes of the Storm: Overwatch-Charakter Lúcio wird neuer Held

Blizzards MOBA Heroes of the Storm erhält Zuwachs aus Blizzards Online-Shooter Overwatch. Der Overwatch-Held Lúcio soll nämlich "bald" als spielbarer Charakter bei Heroes of the Storm zur Verfügung stehen und die Heldenriege erweitern. Der DJ, der mit vollem, kunstvollen Namen Lúcio Correia dos Santos heißt, wird somit der dritte Overwatch-Charakter, der vom Online-Shooter nach Heroes of the Storm herüber wandert. Vor ihm taten dies schon Tracer und Zarya. Per Twitter gab Blizzard diese Neuigkeit bekannt und veröffentlichte parallel dazu ein Video, das ihr unterhalb dieser Meldung sehen könnt.



Our next hero is coming to the Public Test Realm soon. Here's a video to help you get amped up! pic.twitter.com/rjkeI8IVV0 — Heroes of the Storm (@BlizzHeroes) 3. Februar 2017

Einen genauen Termin für Lúcios Debüt im Blizzard-MOBA gibt es noch nicht - er soll zunächst "bald" seinen Weg auf die öffentlichen Testserver (PTR) finden. Nach einer Weile des Testens wird er dann wahrscheinlich ins normale Spiel implementiert werden. Bei Heroes of the Storm soll Lúcio über die selben Fähigkeiten verfügen wie bei Overwatch und sogar noch eine neue Gabe erhalten: den Reverse Amp. Damit kann der DJ das gegnerische Team verlangsamen und schädigen. Neben Lúcio finden sich zahlreiche andere, bekannte Charaktere aus Blizzard-Games in Heroes of the Storm und können gewählt sowie gespielt werden. Es finden sich dort CHaraktere aus Diablo, StarCraft, The Lost Vikings und Warcraft.

Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Heroes of the Storm findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.