Heroes of the Storm: Zul'jin wird der nächste Held im Blizzard-MOBA

Die auf der BlizzCon 2016 enthüllten Helden Varian Wrynn und Feuerfürst Ragnaros wurden in den vergangenen Wochen in Heroes of the Storm veröffentlicht. Aus diesem Grund enthüllte Entwickler Blizzard im Rahmen eines Facebook-Livestreams den nächsten Helden für den Nexus. Dabei handelt es sich um Zul'jin, Kriegsherr der Amani-Stämme und Raidboss in World of Warcraft. Der Assassine soll bereits im Januar 2017 zu den bestehenden Helden hinzustoßen und wäre damit der erste Held im neuen Jahr. Darüber hinaus wurden bereits die verschiedenen Fähigkeiten von Zul'jin bekannt gegeben. Die offizielle Helden-Seite auf der Webseite von Heroes of the Storm mit allen Skins und weiteren Informationen wurde ebenfalls veröffentlicht.

Die Fähigkeiten des Helden Zul'jin in Heroes of the Storm

Passive - Berserker

Aktivieren, um den Schaden automatischer Angriffe um 25% zu erhöhen, aber pro Angriff 2% der maximalen Lebenspunkte zu verbrauchen. Passiv: Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit pro 1% fehlender maximaler Lebenspunkte um 1%.

Q - Verheerender Wurf

Schleudert eine Axt in Zielrichtung, die den ersten 2 getroffenen Gegnern 130 Schaden zufügt und sie 8 Sek. lang markiert. Zul'jins nächste 3 automatische Angriffe fügen markierten Zielen 50% Bonusschaden zu.

W - Zwillingsäxte

Schleudert 2 Äxte in einem weiten Kreisbogen. Verursacht 116 Schaden und verlangsamt Gegner pro Axttreffer 2 Sek. lang um 15%.

E - Regeneration

Kanalisiert und regeneriert im Verlauf von 4 Sek. 25% der maximalen Lebenspunkte. Bewegungen oder erlittener Schaden brechen die Kanalisierung ab.

R - Taz'Dingo!

Macht den Helden für die nächsten 4 Sek. unbesiegbar und seine Lebenspunkte können nicht unter 1 sinken. Taz'dingo!

R - Guillotine

Schleudert eine riesige Axt im hohen Bogen auf den Zielbereich. Verursacht 210 Schaden und zusätzlich umso mehr Bonusschaden, je niedriger Zul'jins Lebenspunkte sind.

