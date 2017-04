Heroes of the Storm 2.0: Megapakete - 20 Helden gratis zum Launch abstauben

Ganz gleich, ob ihr schon MOBA-Veteran seid oder neu in das wohl kurzweiligste PvP-Genre einsteigt: Die Megapakete, die Blizzard am 25. April 2017 anlässlich des Launches von Heroes of the Storm 2.0 verschenkt, erleichtern jedem das Eintauchen in den Nexus! Jedes Megapaket enthält 20 Helden und folgt einer eigenen Thematik. Und das Beste daran ist: Ihr erhaltet am Release-Tag ausreichend Gratisjuwelen, um ein Megapaket eurer Wahl freizuschalten, sobald Heroes 2.0 in eurer Region veröffentlicht wurde.

Die Megapakete sind ein zeitlich begrenztes Angebot. Megapakete sind ab der Veröffentlichung von Heroes of the Storm 2.0 bis zum 22. Mai 2017 in eurer Region verfügbar. Alle Spieler, die sich in diesem Zeitraum in Heroes of the Storm einloggen, erhalten automatisch 100 Juwelen, mit denen ein Megapaket ihrer Wahl dauerhaft freigeschaltet werden kann. Wählt mit Bedacht! Sobald ihr eines der Megapakete freigeschaltet habt, sind die anderen drei nicht mehr für euch verfügbar. In diesem Blog werden die Inhalte der insgesamt vier Megapakete ausführlich vorgestellt.

Falls ihr von League of Legends oder Dota 2 kommt, lohnt sich ein Blick in diesen informativen Thread bei Reddit, der aufzählt, für welchen Spielertyp sich welches Paket am besten eignet.

