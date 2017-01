Heroes of the Storm: Alle Helden am Wochenende kostenlos spielbar

Am kommenden Wochenende erhalten Spieler von Heroes of the Storm kostenlosen Zugriff auf alle Helden, die bislang für das MOBA von Blizzard Entertainment erschienen sind. Das Event beginnt am 13. Januar 2017 um 19 Uhr und soll laut dem aktuellen Plan am 16. Januar 2017 um 19 Uhr enden. In dieser Zeit können die mittlerweile über 60 Charaktere aus den unterschiedlichen Blizzard-Universen kostenlos ausprobiert werden. Mit Ragnaros, König Varian Wrynn und Zul'jin stehen auch die aktuellsten Neuzugänge zur Verfügung.

Nach dem Ablauf des Events müssen die verschiedenen Helden wieder mit der Ingame-Währung oder Echtgeld gekauft werden. Der gesammelte Spielfortschritt eurer Charaktere bleibt jedoch bestehen. Zuletzt veröffentlichte Blizzard Entertainment einen Video-Rückblick auf das Jahr 2016. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 16 neue Helden, 52 neue Skins, 26 Reittiere und zwei Schlachtfelder zum MOBA hinzugefügt. Außerdem gab es einige Überarbeitungen, ein neues Rangsystem und vieles mehr. Das Video könnt Ihr euch unterhalb dieser Meldung noch einmal anschauen. Weitere Meldungen zu Heroes of the Storm findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Heroes of the Storm