Sean Murray (Gründer von Hello Games) hat im Rahmen einer Präsentation auf der Games Developers Conference 2017 in San Francisco mit Hello Labs eine neue Initiative angekündigt. Demnach möchte das Team hinter No Man's Sky verschiedene kleine Entwicklerstudios bei der Entwicklung ihrer Spiele unterstützen. Dabei fokussiert sich Hello Games auf Titel, die prozedurale Generierung nutzen oder auf eine spezielle experimentelle Idee setzen. Das Unternehmen möchte vorerst ein oder zwei Projekte unterstützen. Ein Spiel soll sich außerdem bereits aktiv in Entwicklung befinden.

Weitere Details zu Hello Labs werden in Zukunft bekannt gegeben. Darüber hinaus hat Sean Murray auf der GDC 2017 verraten, dass er und sein Team bei Hello Games derzeit an einem neuen Update für No Man's Sky arbeiten. Wann der Patch allerdings für PC und PlayStation 4 erscheinen wird, wurde bislang noch nicht bestätigt. Erst kürzlich wurde das Studio mit dem Game Developers Award in der Kategorie "Innovation" ausgezeichnet. Weitere Meldungen und Videos zu No Man's Sky findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: IGN