Hearthstone wird teurer: Neue Preise für Packs, Arena, Abenteuer

Hearthstone wird teurer - Blizzard kündigte angepasste Preise für Ingame-Käufe an und dreht dabei auch an den Euro-Preisen für Kartenpakete, Abenteuerflügel und Arenazugänge. In der Ankündigung heißt es dazu: "Da wir regelmäßig einen Blick auf unsere Preise weltweit werfen, nehmen wir von Zeit zu Zeit Änderungen an ihnen vor, um den jeweiligen lokalen und regionalen Marktbedingungen gerecht zu werden." Die nun beschlossenen neuen Preise gelten ab dem 22. März. Nicht betroffen sein soll der Preis für die Vorbestellung der kommenden Erweiterung Reise nach Un'Goro.

Hearthstone: Wie teuer wird's? Die neuen Preise ab dem 22. März

Preise momentan Preise nach der Preisanpassung Differenz 2 Packs - 2.69 € 2 Packs - 2.99 € + 30 Cent 7 Packs - 8.99 € 7 Packs - 9.99 € + 1,00 € 15 Packs - 17.99 € 15 Packs - 19.99 € + 2,00 € 40 Packs - 44.99 € 40 Packs - 49.99 € + 5,00 € 60 Packs - 62.99 € 60 Packs - 69.99 € + 7,00 € Abenteuerflügel - 5.99 € Abenteuerflügel - 6.99 € + 1,00 € Arena-Ticket - 1.79 € Arena-Ticket - 1.99 € + 20 Cent



Große Teile der Spielerschaft beschweren sich unter anderem im Reddit-Subforum zu Hearthstone nicht nur schlicht, weil die Preise steigen. Die Hearthstone-Macher kündigten erst kürzlich an, mehr Erweiterungen pro Jahr veröffentlichen zu wollen. Außerdem sollen keine reinen Abenteuer-Erweiterungen mehr erscheinen - bei denen neue Karten durch das Besiegen von Bossen freigeschaltet wurden. Spieler mussten also nicht aufs Glück beim Öffnen von Booster-Packs hoffen. Vor allem in dieser Kombination stoßen die Ankündigungen vielen Hearthstone-Spielern sauer auf.

Quelle: Blizzard