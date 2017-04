Dinosaurier, Quests, neue Helden und neue Karten-Eigenschaften - mit der Reise nach Un'Goro erwartet uns ein ganzer Haufen an neuen Karten und Herausforderungen. Zeitgleich mit Un'goro beginnt aber auch das Jahr des Mammuts, wodurch allerlei Karten aus dem Standard-Format purzeln. Für die Schurken gibt es zudem auch eine neue Heldin in Form von Maiev Schattensang. Viel Holz also, weshalb auch schon vor dem wirklichen Start der zugehörige Patch aufgespielt wurde. Auch für die mobilen Geräte stehen die Updates bereit zum Download.

Hearthstone: Die Patch-Notes

Blizzard hat natürlich noch weitere Änderungen vorgenommen und Fehler behoben. Die kompletten Inhalte des Updates lest ihr hier:

Bald beginnt die Reise nach Un'Goro! Die neueste Erweiterung von Hearthstone führt mutige Entdecker in ein urzeitliches Land voller Wunder ... und Gefahren! Macht euch bereit für 135 brandneue Karten wie wilde Elementare, riesige Dinosaurier und den neuen Kartentypen: Quests!

Mit diesem Update werden die Vorbereitungen auf das Jahr des Mammuts abgeschlossen. Das neue Hearthstone-Jahr beginnt mit der Veröffentlichung von Reise nach Un'Goro!

Die neue Schurkenheldin Maiev Schattensang tritt aus den Schatten! Gewinnt nach der Veröffentlichung von Reise nach Un'Goro 10 gewertete oder ungewertete Spiele im Standardformat, um sie eurer Sammlung hinzuzufügen.

Dieses Update enthält Funktionsweisen für den kommenden geschlossenen Betatest der Fireside Gatherings. Anfangs ist die Teilnahme am geschlossenen Betatest auf ausgewählte Fireside Gatherings begrenzt, bald werden aber alle Zugang haben, sobald diese Testphase abgeschlossen ist. Bei diesen Tests können einige Elemente der Benutzeroberfläche für manche Spieler sichtbar, aber nicht verwendbar sein.

Ein neuer Tooltip zeigt die Anzahl der Karten auf eurer Hand an.

Die Einheitlichkeit einiger Kartentexte wurde verbessert.

[Android] Ihr könnt jetzt die Hearthstone-Dateien bei der Installation direkt auf eine SD-Karte herunterladen.

Hearthstone: Maiev Schattensang wird die neue Schurken-Heldin! Quelle: Blizzard

Jadegeist wird jetzt wie vorgesehen angezeigt, wenn nach "Jadegolem" gesucht wird.

Wenn Herold Volazj einen zum Schweigen gebrachten Diener kopiert, wird die Kopie jetzt wie vorgesehen auch zum Schweigen gebracht sein.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den es nicht möglich war, einen Zauber auszuspielen, der Leben statt Mana kostet, wenn der eigene Held dadurch sterben würde (auch, wenn der Held immun war).

Es wurde ein Fehler behoben, durch den eine 0 Mana kostende Jadeblüte manchmal trotzdem Mana verbrauchte.

Der Grafikeffekt von Nozdormus Sandsturm bleibt nicht mehr bestehen, wenn er auf die Hand eines Spielers zurückkehrt.

Es wurden mehrere kleinere Benutzeroberflächen- und Grafikfehler behoben.

Heute ist übrigens der letzte Tage, um ein Geschenk für das Jahr des Mammuts abzustauben. Dabei gibt es heute den goldenen Vulkanosaurus!