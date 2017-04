Hearthstone: Reise nach Un’Goro – Release am Donnerstag

Karten-Nachschub für Hearthstone: Die Erweiterung "Reise nach Un'Goro" erscheint am 6. April. Das kündigte Game Director Ben Brode im letzten Entwickler-Livestream zu Blizzards Sammelkartenspiel an. Im Verlauf der Übertragung wurden die letzten Karten der Un'Goro-Erweiterung vorgestellt. Insgesamt ergänzt das Hearthstone-Team 135 neue Karten - inklusive zusätzlicher Mechaniken wie den Quests: Spezielle Karten, für die ihr im Verlaufe eines Matches bestimmte Bedingungen erfüllten müsst (etwa das Ausspielen einer bestimmten Anzahl an Spott-Dienern). Schließt ihr die Quest ab, erhaltet ihr zum Beispiel besonders starke Diener oder Waffen.

Wer sich auf den Release der Erweiterung vorbereiten möchte, wird derzeit von Blizzard beschenkt. Noch bis zum 5. April gibt's einen täglich wechselnden Login-Bonus fürs Starten von Hearthstone (Details in unserer Meldung zu den Hearthstone-Login-Boni). Heute am 1. April winkt beispielsweise eine Gratis-Kartenpackung von "Das Flüstern der Alten Götter", am 2. April gibt's eine Gratis-Kartenpackung für "Reise nach Un'Goro".