Hearthstone: ​Komplette Un'Goro-Erweiterung kostet im Schnitt 400 Euro

Vor rund einer Woche wurde die neue Erweiterung "Reise nach Un'Goro" für Blizzards Kartenspiel Hearthstone veröffentlicht. Insgesamt 135 Karten (49 Gewöhnlich, 36 Selten, 27 Episch, 23 Legendär) wurden der bestehenden Sammlung hinzugefügt. Im Reddit-Forum hat sich Nutzer "Seaserpent02" nun damit beschäftigt, wie viele Packungen gekauft und geöffnet werden müssten, um alle Karten der Erweiterung zu erhalten.

Für die Aufstellung der Statistiken hat der Reddit-Nutzer Daten von über 1.000 geöffneten Karten-Packungen der Un'Goro-Erweiterung genutzt. In seinem Fall gilt ein Set als vollständig, wenn sich alle Karten in zweifacher Ausführung (Ausnahme: Legendäre Karten) und in Nicht-Gold in der Kollektion befinden. Im Durchschnitt benötigt man dafür laut Seaserpent02 316 Packungen. Im besten Fall seiner 10.000 Versuche waren es 214 Packungen, im schlechtesten Fall sogar 437.

Im Blizzard-Shop können 40 Karten-Packungen für 49,99 Euro erworben werden. Geht man nun also vom Durchschnitt aus, muss ein Spieler knapp 400 Euro ausgeben, um alle Karten der Erweiterung zu erhalten. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass zum Spielen nicht alle Karten der neuen Sets benötigt werden, sich Packungen auch erspielen lassen. Zudem können Karten auch hergestellt werden. Weitere Meldungen und Videos zu Hearthstone findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: PCGamer