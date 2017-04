Harvest Moon, im Herkunftsland auch unter dem Titel Story of Seasons bekannt, erhält einen weiteren Mobile-Ableger. Harvest Moon: Lil' Farmers ist speziell auf die Bedürfnisse von Kindern zugeschnitten, bietet also ein weniger komplexes Gameplay als die Spiele der Hauptreihe. Dementsprechend gibt es auch keine Mikrotransaktionen, um den Erziehungsberechtigten unliebsame Überraschungen zu ersparen. Harvest Moon: Lil' Farmers setzt also nicht auf Free2Play.

Harvest Moon: Lil' Farmers wird ab 25. Mai für Smartphones und Tablets mit den gängigsten mobilen Betriebssystemen Google Android und Apple iOS erhältlich sein. Der Preis liegt bei 3,99 Euro. Entwickelt wird Harvest Moon: Lil' Farmers nicht von Serienschöpfer Natsume, sondern von Daredevil Development (Bob the Builder, Paddington Bear). In der Galerie findet ihr einige Screenshots zu Harvest Moon: Lil' Farmers. Bewegte Bilder gibt es noch nicht. PC- und Konsolen-User mit Faible für Ackerbau und Viehzucht können sich die gelungene Indie-Alternative Stardew Valley ansehen.